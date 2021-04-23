Доход спикера Заксобрания Валерия Лидина за 2020 год составил около 4,7 млн. рублей Политика

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Валерия Лидина, который был избран по партийному списку, составил за 2020 год около 4,7 млн. рублей, его супруги — чуть более 385 тыс. рублей.

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Валерию Лидину принадлежат два земельных участка общей площадью более 5 соток, две квартиры площадью 86 кв. метров и свыше 91 кв. метра, садовый домик площадью 20 кв. метров, гараж площадью около 24 кв. метров и автомобиль «Audi Q7».

Супруга спикера регионального парламента владеет земельным участком площадью около 15 соток и жилым домом площадью более 402 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.