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Пензенский депутат Федор Тощев получил в 2020 году доход в размере более 218 млн. рублей

10:16 | 23.04.2021 | Политика

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №6, члена фракции «Единая Россия», бизнесмена Федора Тощева, который работает в сфере строительства, составил за 2020 год более 218 млн. рублей, его супруги — около 17,7 млн. рублей.

Пензенский депутат Федор Тощев получил в 2020 году доход в размере более 218 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Федор Тощев задекларировал самый большой годовой доход среди депутатов регионального парламента.

Народному избраннику принадлежат 1/2 доли квартиры площадью более 121 кв. метра, шесть автомобилей: три легковых — две автомашины «Lada Largus» и «Chevrolet Niva»; три грузовых — «Gazelle Next», «Lada Largus» и «УАЗ Пикап», а также один прицеп.

У супруги Федора Тощева в собственности имеются две квартиры площадью более 39 и около 152 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью более 121 кв. метра, автомобиль «Lexus LX 570» и мотовездеход.

Двое несовершеннолетних детей депутата владеют по 1/2 доли квартиры площадью более 28 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Владимир Полукаров и Юлия Лазуткина (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов Законодательного собрания Пензенской области за 2020 год составил около 722 млн. рублей.

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