Олег Денисов стал вице-мэром Пензы по социальной политике Политика

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Олег Денисов, занимавший должность главы администрации Железнодорожного района Пензы с апреля 2021 года, назначен вице-мэром по социальной политике и развитию местного самоуправления.

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин официально представил его в этом качестве в ходе еженедельного совещания во вторник, 15 июня.

Он уточнил, что Олег Денисов приступил к работе в данной должности 11 июня.

Пост вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления освободился в связи с назначением Сергея Волкова первым заместителем главы администрации города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января 2016 года по июнь 2020 года Олег Денисов был главой администрации Железнодорожного района Пензы. Затем стал вице-мэром по городскому хозяйству.

В феврале 2021 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Белинского района, а в марте — главой райадминистрации. В апреле его полномочия были прекращены досрочно.

После этого Олег Денисов вновь возглавил администрацию Железнодорожного района Пензы.