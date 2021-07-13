Назарову предлагается ввести в состав комитета Заксобрания по экономической политике Политика

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Наталью Назарову, получившую вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, предлагается ввести в состав комитета по экономической политике. Проект соответствующего постановления размещен на сайте регионального парламента во вторник, 13 июля.

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«Избрать в состав комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике депутата Законодательного собрания Пензенской области Назарову Наталью Александровну, избранную по областному избирательному округу от областного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, выдвинутого пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», — говорится в проекте документа.

«Изменить соответствующим образом численный состав комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике», — добавляется в нем.