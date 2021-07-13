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Назарову предлагается ввести в состав комитета Заксобрания по экономической политике

09:44 | 13.07.2021 | Политика

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Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Наталью Назарову, получившую вакантный мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, предлагается ввести в состав комитета по экономической политике. Проект соответствующего постановления размещен на сайте регионального парламента во вторник, 13 июля.

Назарову предлагается ввести в состав комитета Заксобрания по экономической политике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Избрать в состав комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике депутата Законодательного собрания Пензенской области Назарову Наталью Александровну, избранную по областному избирательному округу от областного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, выдвинутого пензенским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», — говорится в проекте документа.

«Изменить соответствующим образом численный состав комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике», — добавляется в нем.

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