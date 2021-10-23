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Чернышенко и Мельниченко обсудили инфраструктурные проекты Пензенской области

10:20 | 23.10.2021 | Политика

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Пенза, 23 октября 2021. PenzaNews. Реализация крупных инфраструктурных проектов стала главной темой рабочей встречи заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, являющегося куратором регионов Приволжского федерального округа, и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в минувшую пятницу, 22 октября.

Чернышенко и Мельниченко обсудили инфраструктурные проекты Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Знаю, что регион подал заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора. Скоро состоится заседание правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет мой коллега Марат Хуснуллин. По моему мнению, те материалы, которые мы рассматриваем, находятся в высокой степени проработки. Я буду их поддерживать. Считаю, что есть хороший шанс и перспектива добиться получения средств на строительство», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Комментируя планы по реализации нескольких капиталоемких дорожных проектов на общую сумму свыше 10 млрд. рублей, вице-премьер РФ выразил уверенность в том, что они помогут сделать регион более комфортным для жителей, а также привлекательным для инвесторов и туристов.

В свою очередь Олег Мельниченко среди основных задач назвал решение проблемы транспортной доступности населенных пунктов области и крупных жилых массивов Пензы, а также снижение количества заторов в часы пик на магистральных дорогах.

«Первый проект — это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районах — Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км в обход пригородного села Бессоновка. Это решит существующую проблему транспортной доступности населенного пункта», — сообщил губернатор.

По его словам, имеется потребность в строительстве моста и современных дорог между микрорайоном «Город Спутник» села Засечного, Терновкой и другими частями Пензы.

Кроме того, Олег Мельниченко затронул тему развития автотранспортной инфраструктуры в микрорайонах ГПЗ и Заря.

«Вполне логичный шаг состоит в том, что надо создавать не только саму инфраструктуру, но и подводить соответствующие дороги, получать мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. Это нам даст порядка 2,5 млн. кв. метров жилья, если мы реализуем эти проекты», — отметил глава региона.

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Он особо обратил внимание на то, что параллельно планируется реализовать совместный с АО «Дом.рф» проект по реконструкции системы водоснабжения и канализации на правобережье Суры и в южной части Пензы.

Помимо этого, в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства».

«Мы знаем, что в Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов Приволжского федерального округа, всей страны и даже международного туризма. Знаю, что в приоритетном порядке рассматривается туристический кластер «Золотаревский», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он призвал власти региона активнее включаться в реализацию соответствующего нацпроекта.

Стороны рассмотрели возможность получения федеральной поддержки при создании туристского кластера «Золотаревский» и парка-отеля «Кленовая роща», а также грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По лермонтовским и купринским местам» в перечень национальных туристских маршрутов, сообщает пресс-служба облпрвительства.

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