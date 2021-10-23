Чернышенко и Мельниченко обсудили инфраструктурные проекты Пензенской области Политика

Пенза, 23 октября 2021. PenzaNews. Реализация крупных инфраструктурных проектов стала главной темой рабочей встречи заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, являющегося куратором регионов Приволжского федерального округа, и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в минувшую пятницу, 22 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Знаю, что регион подал заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора. Скоро состоится заседание правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет мой коллега Марат Хуснуллин. По моему мнению, те материалы, которые мы рассматриваем, находятся в высокой степени проработки. Я буду их поддерживать. Считаю, что есть хороший шанс и перспектива добиться получения средств на строительство», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Комментируя планы по реализации нескольких капиталоемких дорожных проектов на общую сумму свыше 10 млрд. рублей, вице-премьер РФ выразил уверенность в том, что они помогут сделать регион более комфортным для жителей, а также привлекательным для инвесторов и туристов.

В свою очередь Олег Мельниченко среди основных задач назвал решение проблемы транспортной доступности населенных пунктов области и крупных жилых массивов Пензы, а также снижение количества заторов в часы пик на магистральных дорогах.

«Первый проект — это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районах — Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км в обход пригородного села Бессоновка. Это решит существующую проблему транспортной доступности населенного пункта», — сообщил губернатор.

По его словам, имеется потребность в строительстве моста и современных дорог между микрорайоном «Город Спутник» села Засечного, Терновкой и другими частями Пензы.

Кроме того, Олег Мельниченко затронул тему развития автотранспортной инфраструктуры в микрорайонах ГПЗ и Заря.

«Вполне логичный шаг состоит в том, что надо создавать не только саму инфраструктуру, но и подводить соответствующие дороги, получать мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. Это нам даст порядка 2,5 млн. кв. метров жилья, если мы реализуем эти проекты», — отметил глава региона.

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Он особо обратил внимание на то, что параллельно планируется реализовать совместный с АО «Дом.рф» проект по реконструкции системы водоснабжения и канализации на правобережье Суры и в южной части Пензы.

Помимо этого, в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства».

«Мы знаем, что в Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов Приволжского федерального округа, всей страны и даже международного туризма. Знаю, что в приоритетном порядке рассматривается туристический кластер «Золотаревский», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он призвал власти региона активнее включаться в реализацию соответствующего нацпроекта.

Стороны рассмотрели возможность получения федеральной поддержки при создании туристского кластера «Золотаревский» и парка-отеля «Кленовая роща», а также грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По лермонтовским и купринским местам» в перечень национальных туристских маршрутов, сообщает пресс-служба облпрвительства.