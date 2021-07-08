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Строительство дороги в обход Бессоновки предполагает обустройство мостовых сооружений и развязок

19:27 | 08.07.2021 | Общество

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Планируемое в перспективе строительство автомобильной дороги в обход села Бессоновка Пензенской области предполагает возведение пяти мостовых сооружений и обустройство двух развязок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Строительство дороги в обход Бессоновки предполагает обустройство мостовых сооружений и развязок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конечно, на это требуются значительные финансовые средства. [...] В этом году мы доделываем проектно-сметную документацию и при возможном федеральном финансировании сможем начать подготовительные работы для того, чтобы осуществить строительство этого обхода», — сказал он во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

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Олег Мельниченко добавил, что заявка на федеральное финансирование будет подана после получения положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию.

По его словам, объездная дорога позволит избавить Бессоновку, Ухтинку, Грабово и ряд других сел от большого количества транзитного транспорта, следующего в том числе из соседних областей.

«Транзитный транспорт будет двигаться по объездной дороге, как мы рассчитываем, минуя эти села, и выезжать сразу на федеральную трассу М5», — уточнил врио губернатора.

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