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Срок содержания Кабельского под стражей продлен по 14 января

15:01 | 13.12.2021 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил по 14 января срок содержания под стражей бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Срок содержания Кабельского под стражей продлен по 14 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области Первомайским районным судом Пензы продлен срок содержания под стражей обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ Кабельскому Г.Е. на один месяц, а всего до трех месяцев, то есть по 14 января 2022 года», — сказано в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 октября 2021 года врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В тот же день он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

16 октября экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках субъекта федерации.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря.

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