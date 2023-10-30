В Пензе прошло второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области Политика

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области состоялось в Пензе в понедельник, 30 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой отметил, что за два года с момента создания рабочей группы достигнуты значительные результаты.

«Мы практически удвоили темпы совместной работы. Во многом благодаря тому, что губернатор Пензенской области лично занимается этим вопросом, посещал нашу страну, встречался с президентом и премьер-министром. Руководство Республики Беларусь неоднократно подчеркивало, что работа с регионами должна быть приоритетом, именно в региональной повестке мы черпаем новые направления для развития», — сказал он.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что во взаимодействии Пензенской области с регионами Белоруссии есть значительный потенциал для увеличения торгового оборота. За последние пять лет он вырос в 1,7 раза, превысив по итогам 2022 года 5 млрд. рублей. За январь-август 2023 года товарооборот составил 3,7 млрд. рублей, уже превысив показатели за прошлогодний период более чем на 200 млн. рублей.

«Потенциал мы видим в сфере торгово-промышленного сотрудничества и кооперации. Это производство и закупка лифтов и сельскохозяйственной техники, металлообработка и деревообработка, импортозамещение, туризм», — сказал глава региона.

«В этом году пензенские аграрии повторили рекордный урожай прошлого года по зерновым и зернобобовым. В этом заслуга и наших белорусских коллег, поставляющих нам сельхозтехнику, оборудование и комплектующие. Демонстрирует рост и промышленность Пензенского региона. Значительный вклад в рост производства вносят машиностроение и приборостроение. Пензенские производители начали сотрудничество по импортозамещению в этих отраслях с белорусскими партнерами», — добавил Олег Мельниченко.

Председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко акцентировал внимание участников встречи на плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2023-2025 годы, который был подписан на Х форуме регионов России и Белоруссии в июне.

«Это позволяет точно ставить задачи и максимально динамично их выполнять, отрабатывать те направления, которые сейчас наиболее востребованы и требуют особого внимания», — отметил он.

Также будет продолжено сотрудничество в научной, культурной и образовательной сфере.

Губернатор пригласил белорусских старшеклассников принять в 2024 году участие в проходящих в Пензенской области юнармейских военно-патриотических сборах «Гвардеец», сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области состоялось в Бресте 30 марта 2022 года.