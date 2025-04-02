Олег Мельниченко подвел итоги первого дня рабочих встреч в Белоруссии Политика

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обобщил тезисы, которые обсуждались на встречах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, вице-премьером Юрием Шулейко, чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым и председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым.

Фото: Pnzreg.ru

«Я очень благодарен Александру Григорьевичу Лукашенко за оказанную нам поддержку. По его личному поручению мы в приоритетном порядке сумели реализовать все запланированные проекты, связанные прежде всего с техникой — и сельскохозяйственной, и коммунальной, и строительной», — сказал Олег Мельниченко.

Он отметил, что белорусская сторона оказывает поддержку в модернизации общественного транспорта в Пензе, также ведется активная работа в части импортозамещения сельхозтехники.

Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области в 2024 году было произведено более 400 тыс. тонн сахара.

«У нас три сахарных завода, поэтому почва для сотрудничества есть. Конечно, мы очень надеемся, что все-таки выйдем на производство свеклоуборочной техники. В Республике Беларусь есть огромный потенциал в отрасли сельскохозяйственного машиностроения», — сказал он.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества с Белоруссией губернатор назвал производство кормов для птицы.

«Пензенская область — крупнейший в Европе производитель мяса индейки. Соответственно, птицу надо кормить, для этого нужны комбикорма, а в любых комбикормах содержится лизин. У нас есть интересный проект, как мы можем напрямую через закупки из Беларуси лизина обеспечить производство наших качественных комбикормов», — проинформировал Олег Мельниченко.

Он также напомнил о продукции биомедицинского кластера Пензенской области: в регионе налажено производство клапанов сердца, инструментов для малоинвазивных операций, шовных и других материалов, способствующих быстрому заживлению хирургических ран.

«Все это мы готовы представить в Беларуси и, соответственно, готовы в этом направлении очень продуктивно сотрудничать», — добавил губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил глубокие историко-культурные связи Пензенской области и Белоруссии, что нашло отражение в программе дней Пензенской области в Минске, Могилеве и Бресте.

«Это будет достаточно активная неделя. Будут проводиться экономические форумы, выставки пензенских товаропроизводителей, а еще концертные программы, встречи, будет молодежный обмен. Задача поставлена не только углубить экономические связи и промышленную кооперацию, но и сделать так, чтобы наша молодежь перезнакомилась и подружилась», — подчеркнул он.

Губернатор рассказал, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне снят фильм «Приказано жить», созданный пензенскими кинематографистами в сотрудничестве с белорусскими военно-историческими реконструкторами.

«Фильм снимался как в Пензе, так и в Республике Беларусь. Играют курсанты нашего артиллерийского инженерного института, наши студенты, в том числе и ребята из Беларуси. Получилось очень профессионально. Фильм получил прокатное удостоверение и в России, и в Республике Беларусь. Мы готовы к 80-летию Победы презентовать его здесь», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.