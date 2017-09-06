Пензенский губернатор призвал оперативно приступить к отделке внутри Спасского собора Религия

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал строителей в максимально сжатые сроки приступить к отделке внутренней части Спасского кафедрального собора в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

«С завершением оформления проектно-сметной документации надо оперативно приступить к отделочным работам в основном здании. До наступления холодов надлежит решить вопрос подключения к теплу, чтобы людям было комфортно здесь работать», — отметил глава региона в ходе выездного совещания на стройплощадке собора в минувший вторник, 5 сентября.

Иван Белозерцев также поручил обеспечить внутри здания достаточное освещение, поскольку от этого зависит качество отделки.

Губернатор также пообщался со строителями, уточнил, в срок ли они получают заработную плату, на что получил утвердительный ответ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах восстановления Спасского кафедрального собора на Советской площади в Пензе еще в 2008 году заявил бывший губернатор Василий Бочкарев. Проект комплекса был подготовлен московскими специалистами.

Согласно документации, общая площадь собора составит 5,5 тыс. кв. метров, колокольни — 508 кв. метров. Сам храм рассчитан на 2 тыс. прихожан.

На цокольном этаже отведено место для ризницы, универсального зала на 100 мест, библиотеки богослужебных книг и сосудохранительницы. На первом этаже также будет расположен алтарь, притвор и паперть. Второй этаж планировалось отдать под хоры, распевочную, классные и нотную комнату и помещение для регента.

Строительство началось в 2010 году.

По состоянию на 5 сентября, на третьем и четвертом уровнях колокольни выполнены работы по штукатурке и покраске фасада. Завершаются подготовительные работы по отделке второго этажа.

Осуществлен первый этап обустройства подсветки фасадов собора и колокольни. В ближайшее время строители приступят к прокладке инженерных коммуникаций к основному зданию.

Завершается установка декоративных элементов и отливов на внешних стенах, монтаж облицовочных элементов колонн. До наступления осенних холодов планируется закончить штукатурку и покраску наружных стен. В ближайшей перспективе намечено осуществить выравнивание и чистовую шпаклевку внутри храма, подготовить поверхность для росписи.