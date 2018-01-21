В Пензе организован конкурс поисковых и исследовательских работ о церкви Религия

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Конкурс поисковых и исследовательских работ «Церковь в истории пензенского края. Уроки столетия» организован среди учащихся общеобразовательных и воскресных школ региона.

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Для проектов предусмотрено четыре направления, но все они обязательно должны быть посвящены периоду с 1917 года до начала 1990-х годов.

В числе тем значится изучение истории храмов Пензы и области, исследование взаимоотношений церкви и государства, опирающееся на семейные предания и имеющиеся документы, жизнеописание священнослужителей, монашествующих и активных прихожан.

Также школьникам предложено рассказать о чудесных случаях и о том, как отмечают в семье религиозные праздники.

Заявку на конкурс нужно направить до 1 февраля, а саму работу — до 15 марта.

После проведения заочной экспертизы на соответствие требованиям состоится защита в рамках научно-практической конференции в период с 16 по 22 апреля.

Награждение авторов лучших работ запланировано на 22–29 апреля, после чего 4–5 мая победители в качестве награды отправятся в образовательную поездку в Москву, где примут участие в богослужении, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.