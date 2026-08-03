Апелляция подтвердила законность решения суда о взыскании более 3,6 млн. рублей в пользу банка с жительницы Пензы, признанной банкротом Общество

Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законным и обоснованным решением Октябрьского районного суда Пензы, которым удовлетворены требования банка о взыскании более 3,6 млн. рублей с местной жительницы, признанной банкротом.

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«Октябрьский районный суд Пензы рассмотрел гражданское дело по иску банка к жительнице Пензы, которая в 2023 году предоставила заведомо ложные сведения о месте работы и доходе при оформлении кредита и похитила свыше 3 млн. рублей. В 2024 году она была признана банкротом, а позже — приговором Щелковского городского суда Московской области от 28 апреля 2025 года — осуждена за мошенничество в сфере кредитования, ей назначена условная мера наказания», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что возмещение по кредитному договору в процессе реализации имущества должника банком получено не было, как и поступлений денежных средств в процедуре ее банкротства, поэтому учреждение просило взыскать с женщины ущерб в размере 3 млн. 622 тыс. 46 рублей 11 копеек, причиненный преступлением.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Приговор суда по уголовному делу, которым установлены вина и преступный умысел ответчика при оформлении кредитного договора в 2023 году, состоялся после освобождения должника от обязательств (в том числе по указанному кредитному договору) в рамках дела о банкротстве. Требования банка направлены на возмещение ущерба, причиненного мошенническими действиями, ввиду чего ответчица не может быть освобождена от возмещения причиненного банку ущерба. Суд вынес решение о взыскании с заемщицы ущерба, причиненного преступлением, апелляционная инстанция Пензенского областного суда признала его законным и обоснованным, оставив жалобу ответчицы без удовлетворения», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, согласно позиции Конституционного суда РФ, освобождение гражданина, признанного банкротом, от дальнейшего исполнения требований кредиторов не распространяется на особые требования кредиторов, направленные на недопустимость извлечения преимущества из незаконного или недобросовестного поведения заемщика.

«Это не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан», — добавляется в тексте.