Житель Пензы обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1966 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Мужчина незаконно сбыл сильнодействующее вещество своему знакомому, у которого в ходе личного досмотра полицейские изъяли два блистера с 28 капсулами неизвестного вещества. [...] Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество содержит в своем составе [...] прегабалин массой около 11 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как признался обвиняемый, он приобрел его у своего знакомого для личного употребления и дальнейшего сбыта, а впоследствии продал два блистера за 7,5 тыс. рублей.

Из текста следует, что в настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.