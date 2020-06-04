В Пензенской области умер заразившийся коронавирусом священник Валерий Волков
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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Клирик Сердобской епархии (входит в состав Пензенской митрополии), протоиерей Валерий Волков умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«2 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
В нем уточняется, что протоиерей был благочинным Наровчатского церковного округа, настоятелем Покровского собора села Наровчат.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.
С 15 апреля запрещено посещение гражданами церквей и храмов.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.