В Пензенской области умер заразившийся коронавирусом священник Валерий Волков Религия

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Клирик Сердобской епархии (входит в состав Пензенской митрополии), протоиерей Валерий Волков умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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«2 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

В нем уточняется, что протоиерей был благочинным Наровчатского церковного округа, настоятелем Покровского собора села Наровчат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

С 15 апреля запрещено посещение гражданами церквей и храмов.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.