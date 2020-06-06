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Митрополит Серафим обратился к верующим в преддверии Дня Святой Троицы

11:50 | 06.06.2020 | Религия

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим призвал верующих молиться дома в День Святой Троицы.

Митрополит Серафим обратился к верующим в преддверии Дня Святой Троицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы с вами продолжаем переживать не очень простые дни, и обстановка в нашей области не позволяет нам совершать общественные богослужения, поэтому я еще раз всех вас прошу набраться терпения и совершать молитвы дома, позаботясь тем самым о здоровье самих себя и своих близких», — сказал он.

Митрополит пояснил, что священнослужители продолжают совершать богослужения в каждом храме и молиться за всех людей.

«Молимся и о том, чтобы это время скорее прекратилось, и мы с вами в нормальном режиме могли бы совершать ежедневные богослужения в наших храмах», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 15 апреля запрещено посещение кладбищ, культовых помещений, зданий и сооружений.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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