Митрополит Серафим обратился к верующим в преддверии Дня Святой Троицы

«Мы с вами продолжаем переживать не очень простые дни, и обстановка в нашей области не позволяет нам совершать общественные богослужения, поэтому я еще раз всех вас прошу набраться терпения и совершать молитвы дома, позаботясь тем самым о здоровье самих себя и своих близких», — сказал он.
Митрополит пояснил, что священнослужители продолжают совершать богослужения в каждом храме и молиться за всех людей.
«Молимся и о том, чтобы это время скорее прекратилось, и мы с вами в нормальном режиме могли бы совершать ежедневные богослужения в наших храмах», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.