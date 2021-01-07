В восстановленном Спасском соборе Пензы впервые прошла рождественская служба Религия

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Рождественские богослужения впервые состоялись в Спасском кафедральном соборе Пензы, строительство которого было начато в 2010 году на месте прежнего здания Первохрама, взорванного в 1934 году.

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Божественную литургию в ночь на четверг, 7 января, возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, протоиереи Павел Матюшечкин, Андрей Савушкин, Владимир Ольхов, иереи Максим Зорин, Сергий Червяков, Николай Батищев, Евгений Климчев, диакон Ростислав Горшенев, протодиакон Константин Кузьминых, а также диаконы Иоанн Сидоров и Богдан Яворский.

Для исполнения богослужебных песнопений был сформирован сводный хор храмов Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе иерей Николай Батищев огласил рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, митрополит Серафим обратился к верующим.

«Хотел бы от всего сердца поздравить вас с праздником светлого Христова Рождества. Сегодня мы с вами совершили богослужение первое за много-много лет в этом святом храме. Это нельзя по-другому никак назвать, как рождественское чудо», — отметил он.

Владыка напомнил, что восстановление храма ведется благодаря пожертвованиям.

При этом, по его словам, большая заслуга в воссоздании святыни принадлежит губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

«Он и свои личные средства на это жертвовал, и сподвигал всех тех, кто находится рядом с ним, и бизнес, и сельское хозяйство, и промышленников, и всех остальных, к тому, чтобы они вносили пожертвования. Вы сами прекрасно понимаете, если бы не было стремления губернатора, то сложно бы было нам с вами в такое короткое время войти в этот храм, а сегодня мы с вами здесь стоим и умиляемся тому, какая здесь небесная красота», — подчеркнул митрополит Серафим.

Он обратил внимание на то, что уже установлены иконостас и киот для Казанской иконы Божией Матери, а в ближайший месяц будет завершен иконостас в боковых приделах и займет свое место сень для мощей святителя Иннокентия.

Глава Пензенской митрополии признался, что для него рождественские богослужения в Спасском кафедральном соборе стали волнительным событием.

«Я не скрою, это был и какой-то страх, потому что храм довольно-таки большой и я, честно сказать, впервые служу в таком большом храме как архиерей. С другой стороны, безусловно, конечно, хотелось, чтобы это все произвело на вас впечатление», — сказал он.

Митрополит Серафим добавил, что была проведена большая подготовительная работа и все представители духовенства постарались вложить в службу частицу своего сердца.

«Невзирая на то, что храм неосвященный и ненамоленный, мне очень легко здесь молилось», — сказал он.

В память об этом дне владыка преподнес в дар губернатору икону Рождества Христова.

После этого верующих поздравил Иван Белозерцев, который поблагодарил всех, кто словом и делом поддерживает восстановление Спасского кафедрального собора.

Он выразил уверенность в том, что в марте-апреле 2021 года будут начаты работы по росписи святыни.

По случаю праздника губернатор и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин вручили митрополиту макет собора.