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Митрополит Серафим посетил «красную зону» пензенской облбольницы

16:21 | 19.01.2021 | Религия

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Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посетил «красную зону» пензенской областной клинической больницы в праздник Крещения Господня.

Митрополит Серафим посетил «красную зону» пензенской облбольницы

Фото: Pnzreg.ru

«Я пришел поддержать вас и принес с собой святую воду. От всего сердца желаю вам скорейшего выздоровления и Божьей помощи», — сказал он, обращаясь к пациентам.

Также митрополит пообщался с медицинскими работниками, которые борются за здоровье жителей региона.

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По информации пресс-службы областного правительства, в праздник Крещения священнослужители посетили все «красные зоны» как в Пензе, так и на территории районов; в больницы доставлено около 2,5 тыс. бутылок с освященной водой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

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