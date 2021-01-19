Митрополит Серафим посетил «красную зону» пензенской облбольницы
Печать
Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим посетил «красную зону» пензенской областной клинической больницы в праздник Крещения Господня.
Фото: Pnzreg.ru
«Я пришел поддержать вас и принес с собой святую воду. От всего сердца желаю вам скорейшего выздоровления и Божьей помощи», — сказал он, обращаясь к пациентам.
Также митрополит пообщался с медицинскими работниками, которые борются за здоровье жителей региона.
Читайте также
Митрополит Серафим облетел Пензенскую область с Казанской иконой Божией Матери
По информации пресс-службы областного правительства, в праздник Крещения священнослужители посетили все «красные зоны» как в Пензе, так и на территории районов; в больницы доставлено около 2,5 тыс. бутылок с освященной водой.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.