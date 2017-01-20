Апелляционный суд оставил без изменения ранее вынесенное решение по делу Звозникова Общество

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу индивидуального предпринимателя Михаила Звозникова, являющегося владельцем ООО «Региональное агентство недвижимости» («РЕАН») и учредителем сетевого издания «Серебряный город», на решение Арбитражного суда Пензенской области, в соответствии с которым он обязан выплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» 150 тыс. рублей компенсации за незаконное использование фотографий ИА «PenzaNews».

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Соответствующее постановление было принято в Самаре коллегиально тремя судьями накануне, однако резолютивная часть документа появилась на сайте суда лишь в пятницу, 20 января.

Апелляция признала вынесенное в Пензе решение законным и обоснованным.

На это изначально указывали и юристы ООО «ВолгаИнтерМедиа». В своем отзыве, представленном в Самару, они особо подчеркнули, что всем тщательно проанализированным фактам и документам суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, однако оно может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Иск ООО «ВолгаИнтерМедиа» к индивидуальному предпринимателю Михаилу Звозникову о взыскании 300 тыс. рублей компенсации за 15 фактов незаконного использования фотографий ИА «PenzaNews» в рекламной газете «Серебряный город» был подан в Арбитражный суд Пензенской области 24 мая 2016 года.

До этого истец пытался урегулировать ситуацию в досудебном порядке: президент компании Иван Маликов инициировал встречу с Михаилом Звозниковым, в ходе которой обозначил пути решения проблемы, однако предметно договориться не удалось. Впоследствии предприниматель перестал отвечать на телефонные звонки.

Третьи лица, привлеченные судом по ходатайству истца к рассмотрению дела, подтвердили свое авторство на спорные снимки, сделанные ими для размещения на сайте ИА «PenzaNews» в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Кроме того, были представлены фотоаппараты, с помощью которых авторы произвели снимки, и исходные файлы, также подтверждающие исключительные права истца на них.

В ответах на судебные запросы, инициированные ответчиком, представители ряда органов власти указали, что на мероприятиях, где были созданы спорные фотографии, присутствовали и проводили съемку сотрудники ИА «PenzaNews».

В ходе заседания 19 октября истцу было рекомендовано приобщить к делу полный перечень исходных фотографий, что в итоге и было сделано.

1 ноября суд вынес решение удовлетворить иск частично. Общая сумма компенсации составила 150 тыс. рублей за 15 фактов незаконного использования фотографий.

Позднее на сайте Арбитражного суда Пензенской области был опубликован полный текст решения.

В декабре ответчик подал жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

19 января 2017 года коллегия судей постановила оставить ее без удовлетворения, а принятое решение — без изменения.