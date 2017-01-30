Пензенский студотряд «Максимум» отправился в социальный марафон Общество

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. 25 человек в составе студенческого отряда «Максимум» Пензенского государственного технологического университета отправились в социальный марафон в Сердобский район в понедельник, 30 января.

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Восемь из них участвуют в мероприятии впервые.

Обращаясь к собравшимся, командир отряда Вячеслав Пономарев отметил, что социальный марафон является проверкой на сплоченность, умение преодолеть себя и работать вместе на общий результат.

Ожидается, что в течение пяти дней студенты на лыжах преодолеют 60 км.

Предполагается, что они посетят шесть населенных пунктов, где выступят с концертами и расскажут о ПензГТУ, сообщается на сайте вуза.