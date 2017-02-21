Почти 7 тыс. человек будут привлечены к выполнению противопаводковых мероприятий Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. 6 тыс. 991 человек вошли в состав группировки сил и средств, которая будет привлекаться в Пензенской области к выполнению противопаводковых мероприятий. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону полковник внутренней службы Дмитрий Козлов в ходе совещания в режиме видеоконференции с центральным регцентром ведомства во вторник, 21 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в составе группировки числится 1 тыс. 374 единицы техники, в том числе автомобильной — 949, специальной — 209, инженерной — 216, плавсредств — 79, и один беспилотный летательный аппарат.

Читайте также

В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий

Как проинформировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, в целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах региона подготовлено к работе 11 постоянных гидропостов. В случае необходимости будут организованы дополнительные.

Кроме того, ведется постоянный контроль за регулированием сбросов воды через гидротехнические сооружения. Организована работа по проверке всех ГТС на предмет готовности к приему и пропуску паводковых вод.

Паводкоопасный период на территории Пензенской области ожидается в конце марта – середине апреля.

Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка, прогнозируется на уровне средних многолетних значений. Параметры паводковой обстановки на гидротехнических сооружениях Волжско-Камского каскадов в пределах нормативных значений. Предполагается, что объем половодья будет в пределах нормы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате паводка весной 2017 года в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта в 15 районах Пензенской области, в том числе 4 тыс. 967 домов, 14 тыс. 97 жителей, 3,4 км линий электропередач и 3,5 км линий связи.