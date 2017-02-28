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В Пензенской области создан координационный центр по сопровождению детей-сирот

12:25 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Межведомственное взаимодействие по вопросу организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, испытывающих трудности в социальной адаптации, будет осуществляться в Пензенской области в рамках координационного центра, созданного на базе спасского детдома.

В Пензенской области создан координационный центр по сопровождению детей-сирот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, сопровождение этих категорий детей предполагает целый комплекс мер, направленных на защиту их прав и интересов, социальную поддержку, содействие в учебе и трудоустройстве.

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«С момента создания координационного центра совместно с администрацией Мокшанского района была оказана помощь в оформлении документов на получение пособий по уходу за ребенком выпускнице неверкинской школы-интерната. Во взаимодействии с администрацией Городищенского района выпускнику неверкинской школы-интерната помогли собрать пакет документов на прописку. С администрацией Сердобского района ведется работа по трудоустройству двух выпускников спасского детского дома», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что желающие получить поддержку координационного центра дети-сироты могут обращаться в министерство образования региона по адресу: Пенза, улица Маркина, 2.
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