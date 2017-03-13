Мэр Пензы поздравил Александра Самокутяева с днем рождения Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил Героя России, космонавта Александра Самокутяева с днем рождения.

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«Беззаветная преданность избранному делу, мужество и твердость характера позволили Вам вписать свою страницу в летопись покорения Вселенной и внести большой вклад в развитие российской космонавтики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Пензы в понедельник, 13 марта.

В нем подчеркивается, что жители Пензы гордятся достижениями своего земляка.

«Благодарю Вас за то, что Вы горячо болеете за свой родной край, участвуете во многих городских мероприятиях, поддерживаете наши инициативы, вносите немалый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Мы всегда рады видеть Вас на пензенской земле! От всей души желаю Вам доброго здоровья, радости и счастья, благополучия, созидательной работы и новых достижений на благо города Пензы, Пензенской области и всей России!» — добавляется в тексте.

Самокутяев Александр Михайлович родился в Пензе 13 марта 1970 года.

Во время учебы занимался в секции парашютного спорта. Окончил среднюю школу №56 города Пензы. Поступил в Пензенский политехнический институт, но через год прервал обучение, решив поступать в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1992 году. В 1998–2000 годах учился в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина.

В 2003 году получил положительное заключение Главной медицинской комиссии (допуск к специальным тренировкам), был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки. В 2005 году сдал госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично», после чего ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Занимался в составе группы специализации и совершенствования.

С декабря 2008 года по апрель 2010 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-23/24 в качестве бортинженера МКС и командира транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА».

С апреля 2010 года по апрель 2011 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-27/28 в качестве командира ТПК «Союз ТМА» и бортинженера МКС.

С апреля по сентябрь 2011 года совершил свой первый космический полет в составе экипажа 27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты. Продолжительность полета составила 164 суток.

С октября 2012 года по март 2014 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-39/40 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С марта 2014 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-41/42 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С сентября 2014 года по март 2015 года совершил свой второй космический полет в составе экипажа 41/42-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту. Продолжительность полета составила 167 суток.

Имеет звание Героя России (2012) с вручением медали «Золотая звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».

Награжден медалями Минобороны РФ «За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За службу в ВВС», ведомственными наградами Роскосмоса. Почетный гражданин города Пензы.

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2016 года №59 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Вручение госнаграды состоялось в ходе торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля 10 марта 2016 года.