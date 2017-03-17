В Пензе пройдет митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Праздничный митинг, приуроченный к третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоится на площади Ленина в Пензе в предстоящую субботу, 18 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие представители городской и областной власти, общественные и политические деятели, а также члены региональных и первичных профсоюзных организаций, ветеранских и молодежных объединений.

Завершится митинг концертной программой с участием творческих коллективов Пензенской области.

Начало мероприятия намечено на 10.00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая масштабная акция в поддержку народа Крыма состоялась в Пензе 13 марта 2014 года — еще до проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся спустя три дня — 16 марта.

Тогда на митинг в поддержку соотечественников и братского народа Украины под девизом «Своих не бросаем!», организованный на площади у новой областной филармонии, вышли более 5 тыс. человек. В руках митингующие держали плакаты с надписями: «Россия своих не бросает!», «Крымчане, мы с Вами! Пенза», «Нам не безразлична судьба Украины!», «Беркут, мы с тобой! От ветеранов внутренних войск», «Нет экстремизму!», «Россия против гибели людей!», «Фашизм не пройдет!», «Сурские семьи вместе с семьями Крыма и Украины!» и другими.

18 марта — в день подписания межгосударственного договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России — на площади Ленина в Пензе состоялся торжественный митинг «Мы вместе!», в котором приняли участие около 5 тыс. человек. В руках у митингующих были плакаты с лозунгами «Крым — это Россия», «Вместе навсегда», «Одна страна — один народ», «Россия своих не бросает», «Горжусь страной», «Нет нацизму», «Любим тебя, Крым» и другими.

18 марта 2015 года мероприятие, приуроченное к первой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, также состоялось на площади Ленина. Его участниками стали более 5 тыс. жителей.

В 2016 году митинг-концерт «Крымская весна», посвященный второй годовщине со дня воссоединения России с Крымом, также собрал несколько сотен человек, несмотря на снег с дождем и пронизывающий ветер.