В Пензе организатор второго митинга против коррупции отказался его проводить Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Один из организаторов митинга в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России, который планировалось провести в Пензе в 14.00 воскресенья, 26 марта, уведомил администрацию города о сложении с себя функций распорядителя публичного мероприятия без возложения этих обязанностей на другое лицо. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов.

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«В связи с этим перестали соблюдаться требования федерального закона», — пояснил собеседник агентства во вторник, 21 марта.

Он добавил, что инициативной группе было предложено устранить нарушения законодательства и подать новое уведомление.

«Больше заявок они не подавали никаких», — уточнил Олег Викулов.

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Как отмечается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», подавать новое уведомление на проведение митинга в ближайшее воскресенье смыла уже нет, так как не получится соблюсти установленный законом 10-дневный срок.

«На данный момент идут переговоры с организаторами митинга у «Кукушки» об объединении», — говорится в сообщении.

Ранее правительство региона согласовало проведение в Пензе другого митинга в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Мероприятие с численностью участников до 200 человек пройдет в сквере у часов «Кукушка» в воскресенье, 26 марта, с 12.00 до 13.30. Его организатором выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени».