Павел Полосин предложил ввести для интернет-СМИ налоговые преференции и систему грантов Общество

Санкт-Петербург, 2 апреля 2017. PenzaNews. Главный редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин предложил ввести для сетевых СМИ налоговые преференции, а также систему государственных грантов и иных поощрений.

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«Мы часто слышим про преференции для газет и телеканалов, но у интернет-СМИ проблем не меньше», — отметил он в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Главный редактор ИА «PenzaNews» высказал мнение, что льготы должны быть дифференцированными — зависеть от «возраста» СМИ и проводимой информполитики.

По словам Павла Полосина, вполне логично, что интернет-СМИ, которое зарекомендовало себя на протяжении длительного времени как качественный источник информации, надежный партнер и работодатель, вправе рассчитывать на некие льготы со стороны государства.

«Речь, разумеется, не идет о государственных или рекламных СМИ, а также сайтах, которые не хотят регистрироваться как средство массовой информации», — подчеркнул он, пояснив, что в первую очередь в поддержке нуждаются микрокомпании с численностью сотрудников до 15 человек и оборотом в несколько миллионов рублей.

Спикер добавил, что вопрос о том, каким образом предоставлять эти налоговые преференции, пока остается открытым.

«Считаю, что вполне можно разработать критерии для СМИ, как и по любой госпрограмме: как по количественным, так и по качественным характеристикам», — отметил главный редактор ИА «PenzaNews».

Павел Полосин отметил, что есть более простой способ — внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, предоставив льготы всем без исключения интернет-СМИ.

Также он обратил внимание на необходимость создания целевых программ, направленных на формирование единой государственной информационной политики.

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«Надо развивать систему грантов для негосударственных сетевых СМИ. Этого сейчас очень не хватает», — сказал спикер.

Павел Полосин добавил, что если будет некий госзаказ, это позволит интернет-изданиям концентрироваться на производстве качественного контента с социально важной информацией о регионе и проживающих в нем людях, а также снизить долю сообщений, посвященных криминалу и происшествиям.

Комментируя озвученные предложения, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который выступил модератором дискуссии, отметил актуальность затронутых вопросов.

«Тема действительно интересная. Если говорить о системе грантов, как определить — полноценное СМИ или неполноценное, объективную оно политику ведет или нет? Это очень сложно. У нас огромное количество средств массовой информации, которые, по сути, не ведут подготовку собственного контента и ограничиваются перепечатками с других сайтов, но они тоже являются интернет-СМИ, и их тоже Роскомнадзор регистрирует. Где эта грань? Это хороший вопрос, который требует обсуждения и анализа», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, объединил более 500 человек. В их числе — журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных средств массовой информации, главы профильных министерств и ведомств.

Большинство из них — лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость», среди которых пятеро представителей СМИ Пензенской области. Их награждение состоялось в первый день форума.

В воскресенье, 2 апреля, журналисты работают на нескольких площадках. Одна из них посвящена работе интернет-СМИ. Ее модератором выступил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, спикерами — заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

Итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин.