Мэр проконтролировал работу асфальтобетонного завода предприятия «Пензадормост»
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Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев посетил с инспекционным визитом асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» в воскресенье, 9 апреля.
Фото: Penza-gorod.ru
Как сообщает пресс-служба городской администрации, основной целью являлся контроль за производством работ по изготовлению смеси для ремонта дорожно-уличной сети.
Директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов доложил, что производительность АБЗ на данный момент составляет около 25 тонн в час.
«Для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия мы работаем в круглосуточном режиме», — подчеркнул он.
Вячеслав Голохвастов пояснил, что в воскресенье предприятие будет работать по следующему принципу: днем заниматься подготовкой полотна, а ночью — асфальтировкой.
По итогам визита Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину лично следить за качеством работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси.