Мэр проконтролировал работу асфальтобетонного завода предприятия «Пензадормост» Общество Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев посетил с инспекционным визитом асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» в воскресенье, 9 апреля. Фото: Penza-gorod.ru Как сообщает пресс-служба городской администрации, основной целью являлся контроль за производством работ по изготовлению смеси для ремонта дорожно-уличной сети. Директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов доложил, что производительность АБЗ на данный момент составляет около 25 тонн в час. «Для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия мы работаем в круглосуточном режиме», — подчеркнул он. Вячеслав Голохвастов пояснил, что в воскресенье предприятие будет работать по следующему принципу: днем заниматься подготовкой полотна, а ночью — асфальтировкой. По итогам визита Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину лично следить за качеством работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси. Нашли ошибку в тексте?

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