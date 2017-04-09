16:50:08 Воскресенье, 9 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр проконтролировал работу асфальтобетонного завода предприятия «Пензадормост»

11:15 | 09.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев посетил с инспекционным визитом асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» в воскресенье, 9 апреля.

Мэр проконтролировал работу асфальтобетонного завода предприятия «Пензадормост»

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, основной целью являлся контроль за производством работ по изготовлению смеси для ремонта дорожно-уличной сети.

Директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов доложил, что производительность АБЗ на данный момент составляет около 25 тонн в час.

«Для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия мы работаем в круглосуточном режиме», — подчеркнул он.

Вячеслав Голохвастов пояснил, что в воскресенье предприятие будет работать по следующему принципу: днем заниматься подготовкой полотна, а ночью — асфальтировкой.

По итогам визита Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину лично следить за качеством работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы распорядился убрать с улиц мешки с мусором после субботника Раскрыта кража продукции и денег из торгового павильона под Пензой
Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству кладбищ Двое жителей Пензенской области подозреваются в краже солений, водки, вина и конфет
В Пензе ранее судимая женщина подозревается в краже духов В Чемодановке раскрыта кража денег из столовой сельхозкооператива
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама