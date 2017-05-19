В пензенской прокуратуре обсудили нарушения при переселении граждан Общество

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Межведомственное совещание по вопросам состояния законности при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и при обеспечении квартирами детей-сирот состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувший четверг, 18 мая.

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В нем приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, а также руководители областных управлений ФСБ, МВД, СКР, МЧС, ФАС, Роспотребнадзора, ЖКХ и гражданской защиты населения, Госжилстройтехинспекции, прокуратуры, руководители министерств и ведомств.

По словам прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой, всего в сфере переселения граждан за три года выявлено 957 нарушений, внесено 176 представлений, 39 лиц привлечены к административной ответственности, 19 материалов проверок направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Заместитель прокурора региона Роман Сигаев отметил, что в ходе проверок в шести районах области были выявлены случаи незаконного предоставления органами местного самоуправления земельных участков для строительства многоквартирных домов, нарушения градостроительного законодательства при реализации программы по переселению из аварийного жилья.

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По его словам, наиболее острой остается проблема качества жилья в Сурске.

Рома Сигаев пояснил, что восемь из девяти построенных домов не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям по тепло- и шумоизоляции. Кроме того, 19 из 65 квартир имеют недопустимо малую площадь и не могли быть закуплены для нужд переселения из аварийного жилья.

Он добавил, что только после вмешательства прокурора Лопатинского района местная администрация обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с требованием об исполнении контрагентом гарантийных обязательств в отношении некачественно построенного жилого помещения, которое было удовлетворено.

По словам заместителя прокурора области, в настоящее время органами местного самоуправления затягиваются сроки проведения аукционов на покупку и строительство жилья для детей-сирот — из 220 аукционов объявлено лишь 24, что создает риск неосвоения бюджетных средств.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по итогам совещания обозначены первостепенные задачи для всех органов, участвующих в решении вопросов переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

«В первую очередь, это реализация в полном объеме программы переселения граждан до сентября текущего года. Для этого необходимо устранение недостатков качества уже возведенного жилья, создание переселенным гражданам условий, гарантированных законом, реализация механизма выкупа для тех, кто отказался переселяться», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, к августу текущего года планируется выявить все дома с признаками аварийности и признать их таковыми.

«Также предложено разработать нормативный правовой акт, регулирующий вопросы оказания поддержки обманутым дольщикам. Внимание правоохранительных органов обращено на необходимость своевременной и качественной проверки каждого факта предполагаемых преступных действий в обсуждаемой сфере», — добавила Светлана Артамонова.