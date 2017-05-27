В Пензе с территории сквера «45 меридиан» вывезут мусор после сноса «Цветов»
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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил за выходные вывезти с территории будущего сквера «45 меридиан» на пересечении улиц Пушкина и Кулакова мусор, оставшийся после демонтажа павильона «Цветы».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В ходе выезда на место в субботу, 27 мая, он оценил результаты проделанной работы по благоустройству.
Информируя главу администрации города о выполненных на данный момент задачах, начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов доложил, что рабочие произвели демонтаж чаши фонтана и приступили к мощению тротуаров плиткой.
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«Осталось подготовить место для установки стелы», — пояснил он.
Эскиз, в соответствии с которым планируется оформить сквер, участникам совещания представил главный художник города Сергей Петров.
Комментируя его, Виктор Кувайцев внес свое предложение.
«Необходимо рассмотреть варианты установки информационного щита с историей создания сквера», — сказал он.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, открытие сквера «45 меридиан» планируется приурочить ко Дню города.