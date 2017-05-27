В Пензе с территории сквера «45 меридиан» вывезут мусор после сноса «Цветов» Общество Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил за выходные вывезти с территории будущего сквера «45 меридиан» на пересечении улиц Пушкина и Кулакова мусор, оставшийся после демонтажа павильона «Цветы». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В ходе выезда на место в субботу, 27 мая, он оценил результаты проделанной работы по благоустройству. Информируя главу администрации города о выполненных на данный момент задачах, начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов доложил, что рабочие произвели демонтаж чаши фонтана и приступили к мощению тротуаров плиткой. Читайте также

В Пензе намечено организовать сквер «45 меридиан» «Осталось подготовить место для установки стелы», — пояснил он. Эскиз, в соответствии с которым планируется оформить сквер, участникам совещания представил главный художник города Сергей Петров. Комментируя его, Виктор Кувайцев внес свое предложение. «Необходимо рассмотреть варианты установки информационного щита с историей создания сквера», — сказал он. Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, открытие сквера «45 меридиан» планируется приурочить ко Дню города. Нашли ошибку в тексте?

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