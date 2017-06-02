В Пензе рассмотрят возможность благоустройства территории Солдатского озера Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил проанализировать возможность благоустройства территории Солдатского озера в ходе выезда на место в пятницу, 2 июня.

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«Ландшафт сложный, масштабное благоустройство проводить затруднительно. Нужно подумать, что мы сможем сделать в этих условиях», — отметил он.

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Ранее с просьбой благоустроить территорию у Солдатского озера к главе администрации Пензы обратились жители Первомайского района.

Они пояснили, что раньше там было популярное место отдыха — люди часто приходили на родник, а курсанты следили за порядком и чистотой, проводили там различные мероприятия.

По словам директора парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елены Савельевой, они пытались своими силами облагородить родник, но проблема заключается в том, что место расположено в своеобразной котловине, и спецтехника, необходимая для вывоза мусора и очистки озера, не имеет возможности туда заехать.