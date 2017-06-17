Поэтесса Маргарита Аль вдохновилась скверами Пензы Общество

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Поэтесса, редактор всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» Маргарита Аль осталась впечатлена тематическими скверами Пензы, которые она осмотрела в ходе персональной экскурсии, проведенной для нее лично начальником городского управления культуры Верой Фейгиной.

Фото: Penza-gorod.ru

«Я была удивлена невероятно. Можно провести [акцию] «Бессмертный полк» — раз в год это бывает, а в сквер можно прийти в любое время. Это живая идея, и это сквер мне очень понравился», — отметила она по итогам визита на улицу Карпинского, где накануне Дня Победы был открыт сквер «Бессмертного полка».

Маргарита Аль добавила, что также ее вдохновил сквер Дениса Давыдова, где проходят поэтические вечера, играет живая музыка и действует читальный зал под открытым небом.

«Это прекрасный проект, о нем нужно рассказывать. Это неправильно, что о таких достойных начинаниях до сих пор не знают в Москве. Следующий номер нашего журнала будет посвящен Пензе», — сказала поэтесса.

Кроме того, она обратила внимание на необычный дизайн сквера «45 меридиан», который был торжественно открыт накануне Дня России и Дня города.

Фоторепортаж

День России и День города

«Очень четкие линии, все сделано невероятно правильно. У меня сразу родилась мысль: почему бы не начать большой географический, культурный тур, который стартует в Пензе, от «45 меридиана», и завершится в Москве?» — отметила редактор журнала «ЛиФФт».

Маргарита Аль подчеркнула, что это будет большой проект, подробности которого она пока раскрывать не будет.

«Хочу выразить огромную благодарность главе администрации города Виктору Кувайцеву, за то что он умеет объединять людей, слышать идеи творческих людей и наполнять город такими замечательными объектами и событиями. С удовольствием буду приезжать в Пензу снова и снова», — цитирует поэтессу пресс-служба мэрии.