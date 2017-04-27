Срок исполнения предписания по участку с «домом Тузова» повторно продлен на полгода Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Управление Росреестра по Пензенской области продлило до 27 октября срок исполнения предписания об устранении выявленного еще год назад нарушения земельного законодательства по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем и главным редактором которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при региональном УМВД Александр Тузов.

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Как следует из ответа на редакционный запрос ИА «PenzaNews», подписанного заместителем руководителя ведомства Ильей Мысяковым, 24 апреля — в день проведения в Пензе двух протестных акций с лозунгами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать — в управление поступило ходатайство. К нему были приложены документы, подтверждающие предпринятые собственником участка действия «по исполнению предписания» от 27 апреля 2016 года, срок по которому прошлой осенью уже продлевался ведомством на полгода.

В частности, Илья Мысяков поясняет, что «узаконивание границ указанного земельного участка осуществляется посредством судебных процессов».

Ранее ИА «PenzaNews» сообщало о том, что в конце 2016 года Александр Тузов проиграл суд администрации Пензы [земельный иск был инициирован им], а в феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

Местные жители, которые называют двухэтажный коттедж на Спартаковской, обнесенный массивным каменно-металлическим забором, «домом Тузова», крайне удивлены тем, что госорган каждый раз находит основания для предоставления вполне законной отсрочки нарушителю земельного законодательства.

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«Если есть нарушение, должна быть и ответственность. Почему она не наступает? Почему собственнику вновь и вновь дают возможность пользоваться тем участком, который ему не принадлежит? Мы требуем, чтобы забор, который закрывает видимость пешеходам, был снесен. Он должен находиться в границах того земельного участка, на который есть право собственности, а не за его пределами», — сказала ИА «PenzaNews» одна из жительниц поселка Ахуны, пожелавшая не называть своего имени.

По ее словам, администрация Пензы уже длительное время закрывает глаза на самовольное занятие в курортной зоне муниципального участка площадью примерно 170 кв. метров, при этом имеет полное право в любой момент обратиться в суд с иском об его освобождении.

«Почему мэрия этого не делает, если местные жители про участок с «домом Тузова» говорят уже не один год?» — задается вопросом собеседница агентства.