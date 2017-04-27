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Срок исполнения предписания по участку с «домом Тузова» повторно продлен на полгода

11:01 | 27.04.2017 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Управление Росреестра по Пензенской области продлило до 27 октября срок исполнения предписания об устранении выявленного еще год назад нарушения земельного законодательства по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем и главным редактором которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при региональном УМВД Александр Тузов.

Срок исполнения предписания по участку с «домом Тузова» повторно продлен на полгода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из ответа на редакционный запрос ИА «PenzaNews», подписанного заместителем руководителя ведомства Ильей Мысяковым, 24 апреля — в день проведения в Пензе двух протестных акций с лозунгами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать — в управление поступило ходатайство. К нему были приложены документы, подтверждающие предпринятые собственником участка действия «по исполнению предписания» от 27 апреля 2016 года, срок по которому прошлой осенью уже продлевался ведомством на полгода.

В частности, Илья Мысяков поясняет, что «узаконивание границ указанного земельного участка осуществляется посредством судебных процессов».

Ранее ИА «PenzaNews» сообщало о том, что в конце 2016 года Александр Тузов проиграл суд администрации Пензы [земельный иск был инициирован им], а в феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения.

Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

Местные жители, которые называют двухэтажный коттедж на Спартаковской, обнесенный массивным каменно-металлическим забором, «домом Тузова», крайне удивлены тем, что госорган каждый раз находит основания для предоставления вполне законной отсрочки нарушителю земельного законодательства.

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«Если есть нарушение, должна быть и ответственность. Почему она не наступает? Почему собственнику вновь и вновь дают возможность пользоваться тем участком, который ему не принадлежит? Мы требуем, чтобы забор, который закрывает видимость пешеходам, был снесен. Он должен находиться в границах того земельного участка, на который есть право собственности, а не за его пределами», — сказала ИА «PenzaNews» одна из жительниц поселка Ахуны, пожелавшая не называть своего имени.

По ее словам, администрация Пензы уже длительное время закрывает глаза на самовольное занятие в курортной зоне муниципального участка площадью примерно 170 кв. метров, при этом имеет полное право в любой момент обратиться в суд с иском об его освобождении.

«Почему мэрия этого не делает, если местные жители про участок с «домом Тузова» говорят уже не один год?» — задается вопросом собеседница агентства.
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