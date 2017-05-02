В Генпрокуратуру направлен депутатский запрос по поводу земли около «дома Тузова» Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «принять соответствующие меры» в связи с самозахватом муниципальной земли в курортном поселке Ахуны города Пензы, где находится «дом Тузова», как его называют местные жители.

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Согласно общедоступным сведениям, по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, о котором и идет речь в запросе депутата, зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем и главным редактором которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД по Пензенской области, предприниматель Александр Тузов.

В документе отмечается, что почти год назад собственнику, который самовольно установил на муниципальной территории забор, перекрывающий видимость пешеходам, было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

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«Долгое время люди пытаются восстановить справедливость и обращаются в соответствующие органы. Те отвечают отписками, а управление Росреестра по Пензенской области продлевает сроки проверок нарушителю земельного законодательства», — говорится в депутатском запросе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Несмотря на то, что происходящее получило широкую огласку в СМИ, по отношению к нарушителю до настоящего времени должных мер не принято.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2016 года Александр Тузов проиграл суд администрации Пензы [земельный иск был инициирован им], а в феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

В конце апреля стало известно, что управление Росреестра по Пензенской области вновь на полгода — до 27 октября — продлило срок исполнения предписания об устранении выявленного еще год назад нарушения земельного законодательства.

Местные жители крайне удивлены тем, что госорган каждый раз находит основания для предоставления вполне законной отсрочки.