В Пензе троллейбусные перевозки продолжит осуществлять «Горэлектротранс» Общество

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Городской электрический транспорт» («Горэлектротранс») стало единственным участником аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок в Пензе по шести муниципальным троллейбусным маршрутам — №№1, 2, 6, 7, 8 и 9.

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Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, заявка компании соответствует всем требованиям, установленным федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с тем, что она оказалась единственной, аукцион признан несостоявшимся.

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Предполагается, что контракт, рассчитанный на три месяца, будет заключен с ООО «Горэлектротранс» по максимальной цене — около 29 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый контракт на осуществление в Пензе регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам был заключен с ООО «Городской электрический транспорт» 3 мая 2017 года. Он рассчитан на два месяца.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания «Горэлектротранс» зарегистрирована как юрлицо 8 февраля 2017 года. Генеральным директором является Владислав Волошин.