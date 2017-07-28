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В Пензенской области за полгода по отрицательным основаниям уволены 24 полицейских

13:41 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. 24 человека уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за первые 6 месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области за полгода по отрицательным основаниям уволены 24 полицейских

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно предоставленным данным, больше всего увольнений по таким мотивам пришлось на УМВД России по городу Пензе: с января по июнь управление покинули 8 человек.

Три человека лишились работы в УМВД России по Пензенской области.

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По два случая увольнения полицейских по отрицательным основаниям пришлось на ОМВД трех районов — Каменского, Мокшанского и Пензенского.

Остальные 7 фактов касаются Белинского, Башмаковского, Камешкирского, Нижнеломовского, Пачелмского, Тамалинского районов и города Кузнецка.

Во всех случаях увольнения связаны с нарушением служебной дисциплины либо совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Вместе с тем в пресс-службе ведомства отказались предоставить конкретную информацию о том, в чем именно выразились действия полицейских, которые в итоге привели к расторжению с ними контрактов.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова сослалась в, частности, на то, что учет дисциплинарных проступков осуществляется в количественных показателях, а ведение персонифицированного учета нарушений с накоплением сведений об обстоятельствах происшествий нормативными актами не предусмотрено.

При этом ранее — в мае 2017 года — Ольга Евдокимова предоставила ИА «PenzaNews» полную информацию об увольнении сотрудников полиции по отрицательным основаниям за весь 2016 год и за период с 1 января по 21 апреля 2017 года.

Согласно имеющимся сведениям, за минувший год по таким мотивам были уволены 53 человека, в том числе 11 — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 3 — за нахождение на службе пьяным; 11 — за грубое нарушение служебной дисциплины, включая прогул; 6 — по факту коррупционного поведения; 9 — по факту получения взятки; 3 — за поведение вне службы, порочащее честь сотрудника полиции; 1 — за нарушение порядка хранения боеприпасов; 3 — за превышение должностных полномочий; 2 — за совершение общеуголовного преступления; 2 — по факту фальсификации документов; еще столько же — в связи с утрой доверия.

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Из 11 выявленных в 2016 году фактов управления сотрудникам полиции транспортными средствами в состоянии опьянения в трех случаях это привело к ДТП.

Больше всего сотрудников органов внутренних дел по отрицательным мотивам в 2016 году были уволены из УМВД России по городу Пензе: управление покинули 13 человек.

Согласно официальным данным, с 1 января по 21 апреля 2017 года по тем же основаниям в Пензенской области были уволены 16 полицейских. Спустя чуть более двух месяцев их число у концу июня увеличилось на 8 человек — до 24.
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