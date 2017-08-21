В Пензенской области планируется принять закон о поддержке обманутых дольщиков Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области» планируется принять на 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 25 августа.

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Представляя законопроект на заседании комитета по экономической политике в понедельник, 21 августа, начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко напомнила, что ранее был создан реестр пострадавших граждан, утверждены рабочая группа и дорожная карта по объектам «Север-Траст» и «Третий Рим».

«На сегодняшний день в Пензенской области 47 организаций-застройщиков осуществляют строительство 90 многоквартирных домов с привлечением денежных средств дольщиков. За II квартал заключено 1 тыс. 270 договоров. Если смотреть по статистике, с 2014 года впервые по кварталу продемонстрирован рост этого показателя», — отметила она.

Инна Левченко добавила, что предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов застройщикам, принимающим участие в реализации масштабных инвестпроектов, является единственной действенной мерой поддержки, существующей в других регионах.

«Будет установлен порядок, по которому мы будем признавать объекты проблемными. […] В числе пострадавших участников долевого строительства предлагаются не только физические лица, но и жилищно-строительные кооперативы», — пояснила руководитель ведомства.

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Она отметила, что закон будет работать даже в случае банкротства того или иного юридического лица.

«Критерием масштабного инвестпроекта будет являться наличие соглашения, заключенного между пострадавшими участниками долевого строительства или жилищным кооперативом, застройщиком и новым застройщиком. Количество жилых помещений и их площадь не может быть меньше количества пострадавших участников долевого строительства. И срок [возведения] жилых помещений в рамках масштабного инвестпроекта не будет превышать трех лет», — добавила Инна Левченко.

Начальник Госжилстройтехинспекции уточнила, что законопроект подразумевает принятие в ближайшее время нескольких сопутствующих подзаконных нормативно-правовых актов.

По итогам заседания члены комитета рекомендовали его для принятия на сессии.