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В Пензе названы территории, которые предлагается благоустроить бизнесу

13:05 | 12.10.2017 | Общество

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. 15 общественных территорий Пензы предложено благоустроить бизнесу на условиях муниципально-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Пензе названы территории, которые предлагается благоустроить бизнесу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — местности вокруг Ласточкиного озера в районе гостиницы «Ласточка», рядом с Арбековским прудом, детская железная дорога и Фонтанная площадь.

Кроме того, бизнесменам предложено вложиться в четыре парка — «Олимпийский», 40-летия Победы, имени Ульяновых и имени В.Г. Белинского.

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Также на условиях муниципально-частного партнерства намечено облагородить скверы: между улицами Октябрьской и Суворова, Суворова и Бакунина, имени В.Г. Белинского и М.Ю. Лермонтова, а также на улицах Германа Титова, Антонова и Дружбы.

Как ожидается, подобное партнерство приведет к взаимовыгодному результату. Предприниматели получат земельные участки в аренду, благоустроят их, восстановят имеющиеся зеленые зоны и создадут новые ландшафтные комплексы, а в ответ им будет предоставлена возможность для расширения бизнеса на льготных условиях.
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