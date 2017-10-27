Андрей Кулинцев выразил соболезнования близким Андрея Баева Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев выразил соболезнования близким и друзьям бывшего зампреда регионального правительства Андрея Баева, который вместе с президентом местной федерации каратэ Аркадием Кривцовым разбился на трассе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мои соболезнования друзьям и близким Андрея Баева. Мы с ним были знакомы много лет. Царствия ему небесного!» — написал он на своей странице в Facebook.

Читайте также

Андрей Баев и Аркадий Кривцов погибли в ДТП под Ульяновском

Ранее слова скорби в связи с произошедшим высказали первые лица Пензы и области, в том числе губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

Информации о месте и времени прощания с Андреем Баевым пока нет.

Вместе с тем в Минспорте Пензенской области сообщили, что отдать дань памяти Аркадию Кривцову можно будет во дворце единоборств «Воейков» в предстоящее воскресенье, 29 октября, время уточняется.

По предварительным данным, пензенцы находились в автомашине «Mazda CX-9», которая столкнулась с фурой «MAN на федеральной трассе М5 «Урал» в Ульяновской области. Обстоятельства трагического ДТП выясняются.