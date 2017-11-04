Полиция прокомментировала инцидент с задержанием в Пензе группы оппозиционеров Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Пресс-служба УМВД России по Пензенской области спустя несколько часов после публикации сайте ИА «PenzaNews» информационного сообщения о задержании четверых активистов молодежной организации «Поколение нового времени» разместила на сайте ведомства официальный комментарий по данному поводу.

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«3 ноября 2017 года в 21.42 в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе от дежурного службы «02» поступило сообщение о том, что по улице Калинина, 9, находятся подозрительные граждане. Информация была зарегистрирована в книге учета сообщений. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы, откуда в ОП №4 полицейскими были доставлены четверо граждан — молодой человек 1996 года рождения и трое несовершеннолетних (всем по 16 лет), куда также незамедлительно были вызваны родители подростков. В ходе проверки установлено, что никто из несовершеннолетних на профилактическом учете в ПДН [подразделении по делам несовершеннолетних] не состоит», — говорится в сообщении.

В нем добавляется также, что несовершеннолетние лица прошли медицинское освидетельствование, у одного из них было установлено алкогольное опьянение.

«В отношении подростка составлен административный протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который в установленном порядке направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Первомайского района города Пензы для рассмотрения. После выяснения всех обстоятельств участники инцидента были отпущены», — отмечается в комментарии полиции.

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Ранее председатель совета «ПНВ» Иван Финогеев сообщил ИА «PenzaNews», что первоначально в качестве причины задержания 3 ноября полицейские назвали жалобу, поступившую якобы из магазина «Красное&Белое», где он и его товарищи приобрели продукты питания. Позже, по словам оппозиционера, уже в отделе полиции им пояснили, что некие «бдительные граждане» по телефону сообщили стражам порядка, что группа молодых людей на улице «что-то делает непотребное».

Иван Финогеев назвал озвученные полицейскими основания для задержания надуманными и предположил, что их действия связаны в первую очередь с намерением активистов «ПНВ», как и в 2015 году, провести одиночные пикеты в рамках официального митинга по случаю Дня народного единства.

В общей сложности четверо молодых оппозиционеров провели в отделе полиции Пензы несколько часов, после чего были отпущены.

На инцидент уже отреагировало региональное отделение движения «Левый фронт», где выразили свое возмущение «превентивными задержаниями в Пензе активистов оппозиции».