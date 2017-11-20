Пензенские активисты ОНФ за год провели более 360 мероприятий Общество

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта провели в Пензенской области 361 мероприятие с начала 2017 года. Об этом сообщила сопредседатель регионального отделения ОНФ Марина Осипова.

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«В их числе — федеральные и региональные мониторинги по исполнению поручений и майских указов президента РФ, профилактические рейды совместно с различными службами и ведомствами, акции. В различных средствах массовой информации с января по октябрь вышло более 1,5 тыс. публикаций о деятельности народного фронта в Пензенской области», — сказала она в ходе конференции реготделения движения, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 20 ноября.

Марина Осипова напомнила, что в этом году регион посетили эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина, руководитель центра по независимому мониторингу исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, руководитель проекта «За права заемщиков» Виктор Климов, а также представители дорожной инспекции Общероссийского народного фронта.

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«Наш город по результатам инспекции 2015 года занимал самые нижние строчки в общероссийском рейтинге качества дорог. Инспекторы и сейчас ожидали увидеть ямы и разрушения асфальта, но ожидания не оправдались — город порадовал общественников хорошими дорогами», — отметила она.

По словам Марины Осиповой, пензенское отделение ОНФ вошло в число 30 лучших по реализации проектов общественного движения.

«В 2018 году мы продолжим работу по вопросам здравоохранения, обустройства пешеходных переходов, дорог, переселения из ветхого жилья», — сказала она, добавив, что к работе планируется привлечь больше лидеров общественного мнения.