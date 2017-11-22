В аварийном доме на улице Ударной в Пензе обрушился балкон ЖКХ

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Балкон, расположенный между вторым и третьим подъездами не до конца расселенного дома №35 на улице Ударной в Пензе, обрушился в среду, 22 ноября.

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Также около него частично обвалилась кирпичная кладка, и выпали оконные рамы.

Это стало вторым обрушением в аварийном доме за текущую неделю — в минувший понедельник, 20 ноября, полностью рухнула часть здания.

При этом в нем по-прежнему продолжают жить люди.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, в конце марта обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно, в ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1, а 20 ноября новые разрушения затронули первый и второй подъезды.

По данным на понедельник, 20 ноября, в доме проживали две семьи — четыре человека. Они занимали комнаты в подъездах №4 и №6, остальные — №№1, 2, 3 и 5 — пустовали.

В тот же день начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов сообщил, что аварийный дом отключен от газа, тепла и электроснабжения. По его словам, женщина из подъезда №4 согласилась переехать в маневренный фонд.