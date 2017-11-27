Более 55% респондентов не ощущают защищенность от преступных посягательств Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Свыше 55% участников онлайн-опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 13 по 26 ноября 2017 года, не ощущают защищенность от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. Всего в голосовании приняли участие 630 пользователей, в том числе 598 из Пензы и области.

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Так, отвечая на соответствующий вопрос, вариант «Вообще не ощущаю» выбрали свыше 31% респондентов, а «Скорее не ощущаю» — более 24%.

Тех, кто чувствует себя в безопасности, оказалось менее 40%. За вариант «Скорее ощущаю» свои голоса отдали примерно 22% участников онлайн-опроса. Около 17% респондентов сообщили, что полностью ощущают свою защищенность от преступных посягательств.

Затруднились с ответом почти 6% опрошенных.

Результаты этого опроса немного отличаются от итогов онлайн-исследования, которое проводилось на сайте ИА «PenzaNews» с 12 по 25 июня 2017 года. Тогда в нем приняли участие 338 пользователей, в том числе 307 из Пензенской области.

Как видно из представленных цифр, за несколько месяцев доля тех, кто ощущает защищенность от преступных посягательств, сократилась примерно на 6%, а количество респондентов, у которых этого чувства нет, напротив, выросло — более чем на 4,5%.

Доля затруднившихся с ответом увеличилась на 1,5%.

С 27 ноября на сайте ИА «PenzaNews» стартовал новый двухнедельный опрос. Любой пользователь может выбрать один из четырех вариантов ответа на вопрос: «Знаете ли Вы или нет, кто Ваш участковый уполномоченный полиции?»

Аналогичный опрос проводился с 26 июня по 9 июля 2017 года. В итоге свыше 70% его участников сообщили, что не знают, кто у них участковый уполномоченный полиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение провести на сайте агентства серию повторных опросов о работе полиции было принято в августе 2017 года.

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Дело в том, что спустя полтора месяца после публикации результатов первого онлайн-исследования, когда выяснилось, что более половины респондентов не доверяют полицейским, в редакцию независимого СМИ из УМВД России по Пензенской области поступил официальный комментарий. Из него, в частности, следовало, что опрос, в котором приняли участие 376 пользователей, якобы не может адекватно отражать мнение всего населения региона. Однако такая позиция ведомства вызвала обоснованную критику со стороны социологов, работающих как Пензе, так и за ее пределами.

Редакция ИА «PenzaNews» сочла необходимым привлечь к проведению серии новых опросов как можно большее число интернет-респондентов из разных сфер деятельности. В связи с этим руководство СМИ обратилось с просьбой к представителям власти, бизнеса, общественных организаций, политических партий, правоохранительных органов, а также педагогам, врачам, рабочим и студентам принять самое активное участие в голосовании.