Более 40% участников онлайн-опроса считают, что полиция работает плохо или очень плохо Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Более 40% участников онлайн-опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 30 октября по 12 ноября 2017 года, считают, что полиция в Пензенской области работает плохо или даже очень плохо. Всего в голосовании приняли участие 563 пользователя, в том числе 522 из Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, отвечая на соответствующий вопрос, вариант «Плохо» выбрали примерно 21% респондентов, а «Очень плохо» — почти 20%.

Хорошей работу полиции в Пензенской области назвали чуть более 11% интернет-пользователей, очень хорошей — свыше 7%.

Около трети пользователей, принявших участие в опросе, выбрали вариант «Средне».

Более 8% респондентов затруднились с ответом.

Результаты этого опроса почти полностью совпадают с итогами онлайн-исследования, которое проводилось на сайте ИА «PenzaNews» с 29 мая по 11 июня 2017 года. Тогда в нем приняли участие 438 пользователей, в том числе 387 из Пензенской области.

Как видно из представленных цифр, доля тех, кто считает работу полиции хорошей или очень хорошей, за несколько месяцев увеличилась в общей сложности примерно на 2%, при этом почти на столько же стало меньше респондентов, выбравших вариант «Средне».

Количество участников опроса, проголосовавших за ответ «Плохо», снизилось на 1%. Тех же, кто уверен в том, что полиция работает очень плохо, напротив, прибавилось — почти на 2%. Однако в общей сложности динамика по двум категориям «негативных» ответов составила менее 1%. Доля затруднившихся с ответом незначительно сократилась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение провести на сайте агентства серию повторных опросов о работе полиции было принято в августе 2017 года.

Дело в том, что спустя полтора месяца после публикации результатов первого онлайн-исследования, когда выяснилось, что более половины респондентов не доверяют полицейским, в редакцию независимого СМИ из УМВД России по Пензенской области поступил официальный комментарий. Из него, в частности, следовало, что опрос, в котором приняли участие 376 пользователей, якобы не может адекватно отражать мнение всего населения региона. Однако такая позиция ведомства вызвала обоснованную критику со стороны социологов, работающих как Пензе, так и за ее пределами.

Читайте также

Более 60% респондентов не доверяют сотрудникам полиции — опрос

Редакция ИА «PenzaNews» сочла необходимым привлечь к проведению серии новых опросов как можно большее число интернет-респондентов из разных сфер деятельности. В связи с этим руководство СМИ обратилось с просьбой к представителям власти, бизнеса, общественных организаций, политических партий, правоохранительных органов, а также педагогам, врачам, рабочим и студентам принять самое активное участие в голосовании.

С 13 ноября на сайте ИА «PenzaNews» стартовал новый двухнедельный опрос. Любой пользователь может выбрать один из пяти вариантов ответа на вопрос: «Вы в целом ощущаете свою защищенность от преступных посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество или нет?»

Аналогичный опрос проводился с 12 по 25 июня 2017 года. В итоге более 50% его участников сообщили, что не чувствуют себя защищенными от преступников.