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Управление капстроительства Пензы отмечено на федеральном уровне

13:07 | 12.12.2017 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев и заместитель главы Пензы Николай Тактаров вручили начальнику городского управления капитального строительства Игорю Умнову диплом Минстроя России во вторник, 12 декабря.

Управление капстроительства Пензы отмечено на федеральном уровне

Фото: Penza-gorod.ru

В нем говорится, что УКС стал финалистом III ежегодного градостроительного конкурса Минстроя РФ в номинации «Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры».

Пензенское управление заслужило высокую оценку за возведение нового корпуса пензенского лицея современных технологий №2 на 550 мест, торжественное открытие которого состоялось 1 сентября 2017 года.

Подписал диплом председатель конкурсной комиссии, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Фоторепортаж

Открытие нового корпуса лицея №2

Новое здание школы на 550 учащихся на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ построено в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2018 годы». Муниципальный контракт был заключен с ООО «Пензастройком» 18 апреля 2016 года.

Здание возведено примерно за год. Первый камень на месте его строительства был заложен 6 октября 2016 года.

Как отметил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев, эта школа стала первой за долгие годы, которая была введена в эксплуатацию не в последний момент.

На территории учреждения размещены уличные тренажеры, обустроено футбольное поле, баскетбольная и детская площадки. В здании предусмотрены спортзал, столовая, классы для уроков труда и ЦМИТ.
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