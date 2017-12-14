Члены Общественной палаты РФ ознакомятся с развитием паллиативной помощи в Пензе Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Член комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, председатель организации «Благовест» Мария Львова-Белова выступила с инициативой провести в Пензе в конце февраля 2018 года выездное совещание по оказанию паллиативной помощи.

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«Это предложение было поддержано», — сообщила ИА «PenzaNews» Мария Львова-Белова, добавив, что заседание будет открытым для всех членов консультативно-совещательного органа, поэтому стать его участниками смогут и представители других комиссий — по работе инвалидами и взаимодействию с некоммерческим сектором.

По словам Марии Львовой-Беловой, интерес к мероприятию проявил, в частности, секретарь Общественной палаты России, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

«Общественная палата [РФ] планирует делать выездные совещания по регионам. Пенза в этом списке будет первой», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что председатель комиссии по благотворительности, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», протоиерей Александр Ткаченко является создателем первого в России паллиативного учреждения для тяжелобольных юных пациентов.

«Когда я летом была у него в гостях в Санкт-Петербурге, он мне показывал хоспис, родилась идея в Пензе создать что-то подобное. Это заседание, я надеюсь, будет первым мероприятием на этом пути», — сказала Мария Львова-Белова.

Руководитель «Благовеста» сообщила, что гостям региона планируется показать проекты сопровождаемого проживания «Квартал Луи» и «Дом Вероники», инициатором которых она является, с целью тиражирования накопленного опыта в других субъектах РФ.

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«К этому времени мы планируем собрать всю статистику по паллиативной помощи у нас в регионе, аккумулировать ее и непосредственно на заседании уже наметить определенные шаги: либо по формированию выездной паллиативной бригады, которая будет обучать на дому семьи, имеющие таких деток с тяжелым заболеванием, на предмет их социализации, обезболивания и вообще того, что происходит с ними, либо как второй этап — создание непосредственно детского хосписа на 10 человек на территории Пензы», — пояснила она.

Мария Львова-Белова уточнила, что параллельно планируется развивать отделение паллиативной помощи в онкодиспансере, чтобы там, помимо основных функций, обеспечивали психологическое, социально-реабилитационное и духовное сопровождение больных детей и их семей.