Санкт-петербургский детский хоспис поможет создать подобное учреждение в Пензе Общество

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Санкт-петербургский детский хоспис, после посещения которого член Общественной палаты России, председатель организации «Благовест» и директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова заявила о намерении инициировать строительство подобного учреждения в Пензенской области, готов оказать в этом всяческую поддержку. Об этом сообщил основатель и руководитель детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Фото: Детскийхоспис.рф

«Детский хоспис в Санкт-Петербурге не только оказывает паллиативную медицинскую помощь детям, психологически и духовно поддерживает пациентов и их родителей. Мы много делаем для того, чтобы качественная паллиативная медицинская помощь была доступна как можно большему количеству детей с тяжелыми заболеваниями. Достраивается хоспис в Павловске — он будет рассчитан на жителей Ленинградской области и других субъектов РФ. Активным ходом идет строительство хосписа в Домодедово, который впоследствии будет передан правительству Московской области», — пояснил он.

Александр Ткаченко добавил, что работники учреждения с радостью консультируют специалистов, которые приезжают из регионов России.

«Комплексная и качественная паллиативная помощь детям должна стать доступной в каждом регионе», — подчеркнул он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе санкт-петербургского детского хосписа, Мария Львова-Белова посетила первый в России государственный хоспис для детей в конце прошлой недели, 6 августа.

Александр Ткаченко рассказал ей о том, как здесь оказывают паллиативную медицинскую помощь пациентам с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также показал, какие условия есть для этого.

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История создания детского хосписа в Санкт-Петербурге берет свое начало в 1990-х годах, когда к молодому священнику Александру Ткаченко, служившему в Никольском морском соборе, стали обращаться люди, столкнувшиеся с проблемой неизлечимого заболевания ребенка. В России на тот момент полностью отсутствовали механизмы оказания помощи таким детям. Помогая своим прихожанам, священнослужитель понял, что для организации настоящей поддержки этим семьям необходимо объединить большое количество ресурсов.

В 2003 году был создан благотворительный фонд «Детский хоспис». В том же году по инициативе Русской православной церкви начала действовать выездная паллиативная служба под руководством протоиерея Александра Ткаченко.

В 2006 году была создана еще одна некоммерческая организация — медицинское учреждение «Детский хоспис», расширившее перечень оказываемых пациентам услуг и увеличившее число подопечных паллиативной службы, получающих помощь.

В 2016 году учреждение было реорганизовано в автономную некоммерческую организацию «Детский хоспис» (АНО «Детский хоспис»)

Полученный опыт позволил инициировать в 2010 году создание санкт-петербургского государственного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)». Оно стало первым госучреждением в РФ, которое ввело паллиативную помощь как одну из медицинских услуг, предоставляемых детям за счет бюджета города.

В хосписе ребенку и его близким доступны не только все необходимые медицинские процедуры, но и психологическая, а также духовная поддержка. Создана особая дружественная среда, предоставляющая возможность в полном объеме реализовать основную идею паллиативной помощи — тяжелобольной ребенок не «доживает жизнь», а ведет полную, активную и насыщенную.

Хоспис ежегодно оказывает помощь более чем 250 тяжелобольным детям.

В настоящее время учреждение представляет собой партнерство трех организаций — благотворительного фонда «Детский хоспис», АНО «Детский хоспис» и государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

Часть услуг, предусмотренная госстандартом, оплачивается из бюджета, а дополнительные — финансируются за счет благотворительных пожертвований.

Так, госучреждение обеспечивает базовые медуслуги и деятельность стационара хосписа. АНО берет на себя организацию социально-психологической помощи, работу выездной службы паллиативной помощи, координацию работы волонтеров. В сферу ответственности благотворительного фонда входит строительство новых стационаров, распространение опыта детского хосписа и методическое сопровождение новых паллиативных служб в регионах России.