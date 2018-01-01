Дольщики «Пензастроя» объявили о подготовке к новому митингу Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой», недовольные определением суда о досрочном освобождении Александра Арбатского от исполнения обязанностей временного управляющего компанией, объявили о начале подготовки к новому митингу, который станет третьим по счету после акций у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря.

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«[...] Дольщики требовали от Арбитражного суда Пензенской области перенести рассмотрение вопроса о сложении полномочий Арбатского и назначении нового управляющего до марта 2018 года, когда будет сформирован реестр требований о передаче жилых помещений и у тысячи дольщиков появится право голоса в судебном процессе, в том числе по поводу смены управляющего. С аналогичной позицией в заседании 25 декабря выступили представители ОАО «Пензастрой» и управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области», — говорится в заявлении, распространенном дольщиками.

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В нем отмечается, что, несмотря на это, судья Елена Карпова удовлетворила заявление Александра Арбатского и назначила на 24 января заседание, на котором планируется утвердить кандидатуру нового управляющего, предположительно, члена СРО «Лига».

Согласно заявлению, дольщики винят лишь себя в том, что их позиция не была услышана.

«Наверное, мы виноваты в том, что не так активны и нас было слишком мало в сквере Дзержинского для того, чтобы докричаться до суда. Это значит, что нам придется собираться все чаще. И чтобы нас услышала власть, нас должно быть больше, чем 300 человек», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что ближайший митинг запланирован на воскресенье, 21 января.