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На уборку улиц Заречного в новогодние праздники выйдет новый трактор

10:39 | 29.12.2017 | Общество

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Заречный, 29 декабря 2017. PenzaNews. Трактор «Беларус», которым пополнился автопарк муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного Пензенской области, впервые будет направлен на уборку улиц на новогодних праздниках.

На уборку улиц Заречного в новогодние праздники выйдет новый трактор

Фото: Zarechny.zato.ru

Техника приобретена благодаря победе в региональном конкурсе, в рамках которого Заречный был признан самым благоустроенным среди городских округов региона. Ему был выделен 1 млн. 800 тыс. рублей.

Глава ЗАТО Олег Климанов отметил, что изношенность парка муниципального предприятия достаточно высока, поэтому новый трактор станет хорошим подспорьем в деятельности комбината.

В свою очередь главный инженер МП «КБУ» Андрей Сазонов пояснил, что приобретенный трактор является многофункциональным: летом он может быть использован для перевозки мелкогабаритных грузов и очистки улично-дорожной сети от песка, а зимой — для уборки снега.

По его словам, за восьмичасовую смену такая техника может качественно очищать около 10 тыс. кв. метров территории, сообщает управление общественных связей Заречного.
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