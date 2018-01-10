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Мария Львова-Белова родила пятого ребенка

09:35 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова родила пятого ребенка.

Мария Львова-Белова родила пятого ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инициатор проектов сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» поделилась этой радостной новостью со своими друзьями в социальных сетях.

«Наше святочное счастье! В пятый раз становлюсь участницей совершенно космического события — появления на свет новой жизни... Дуняша. Ради этого можно все перенести!» — написала Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook.

Ранее она дала понять, что не намерена после родов надолго оставлять общественную деятельность.

В частности, Мария Львова-Белова инициировала проведение в Пензе в феврале 2018 года выездного совещания Общественной палаты России по оказанию паллиативной помощи.

Среди проектов, которые она планирует реализовать — строительство оздоровительного лагеря для инвалидов и детского хосписа.

Львова-Белова Мария Алексеевна родилась в Пензе 25 октября 1984 года.

В 1990 году пошла в первый класс школы №37, в 1995 году перевелась в лингвистическую гимназию №6.

В 1998 году поступила в училище культуры и искусств имени А.А. Архангельского. В 2002 году окончила его с красным дипломом по специальности «Дирижер эстрадного оркестра».

В 2003 году вышла замуж, начала обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств.

После рождения первого ребенка в 2005 году к учебе не вернулась. В 2007 году родился второй ребенок.

В 2008 году возглавила вновь созданную региональную общественную организацию по содействию социальной адаптации «Благовест».

В 2010 году родила третьего ребенка. В 2012 и 2013 годах в семье появились четверо приемных детей. В 2014 году в семье Марии Львовой-Беловой родился еще один ребенок, а в 2018-м — пятый.

В январе 2016 года удостоена награды имени Князя Владимира за вклад в развитие благотворительности.
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