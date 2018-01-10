Мария Львова-Белова родила пятого ребенка Общество

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова родила пятого ребенка.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инициатор проектов сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» поделилась этой радостной новостью со своими друзьями в социальных сетях.

«Наше святочное счастье! В пятый раз становлюсь участницей совершенно космического события — появления на свет новой жизни... Дуняша. Ради этого можно все перенести!» — написала Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook.

Ранее она дала понять, что не намерена после родов надолго оставлять общественную деятельность.

В частности, Мария Львова-Белова инициировала проведение в Пензе в феврале 2018 года выездного совещания Общественной палаты России по оказанию паллиативной помощи.

Среди проектов, которые она планирует реализовать — строительство оздоровительного лагеря для инвалидов и детского хосписа.

Львова-Белова Мария Алексеевна родилась в Пензе 25 октября 1984 года.

В 1990 году пошла в первый класс школы №37, в 1995 году перевелась в лингвистическую гимназию №6.

В 1998 году поступила в училище культуры и искусств имени А.А. Архангельского. В 2002 году окончила его с красным дипломом по специальности «Дирижер эстрадного оркестра».

В 2003 году вышла замуж, начала обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств.

После рождения первого ребенка в 2005 году к учебе не вернулась. В 2007 году родился второй ребенок.

В 2008 году возглавила вновь созданную региональную общественную организацию по содействию социальной адаптации «Благовест».

В 2010 году родила третьего ребенка. В 2012 и 2013 годах в семье появились четверо приемных детей. В 2014 году в семье Марии Львовой-Беловой родился еще один ребенок, а в 2018-м — пятый.

В январе 2016 года удостоена награды имени Князя Владимира за вклад в развитие благотворительности.