Информация о «Единой России» заполонила «Областные новости» на сайтах районных газет Общество

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Все сообщения рубрики «Областные новости», отображаемые на главных страницах 26 из 27 сайтов районных газет Пензенской области по данным на 17.00 понедельника, 15 января, посвящены исключительно деятельности партии «Единая Россия». Один интернет-ресурс — печатного издания Спасского района — недоступен для пользователей.

Фото: Selvesti.ru

Количество таких новостей на главной странице разнится в зависимости от верстки конкретного сайта.

Однако если зайти непосредственно в раздел, можно увидеть, что на всех интернет-ресурсах последние пять новостей под видом «областных» были размещены в минувшую пятницу, 12 января.

Четыре из них повествуют о работе «Единой России», еще одна — о новом пособии на первенца.

Фото: Selvesti.ru

При этом новости о партии власти написаны как под копирку, включая заголовки, которые при помощи поисковиков легко найти на интернет-ресурсах разных регионов страны: «ПГС утвердил открытую модель ПГ в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек», «Президиум Генсовета ЕР утвердил план первоочередных действий партии на ближайший период», «Единая Россия» проведет аудит учета членов партии до конца 2018 года» и «Единая Россия» предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина».

На некоторых из этих сайтов основная лента новостей, в отличие от «областной» рубрики, не обновлялась длительный период.

В их числе — интернет-ресурс «Трудового пути» Сосновоборского района, где самая свежая информация датирована 7 января, и сайт издания «Наша газета – Бессоновские известия»: последний раз статьи там размещались в декабре 2017 года.

Фото: Gazetanasha.ru

Редакции районных газет Пензенской области, наряду с редакциями «Нашей Пензы» и «Пензенской правды», действуют в формате государственных автономных учреждений (ГАУ), учредителем которых выступает департамент информационной политики и СМИ региона.

Согласно данным за 2016 год — последним, доступным на сайте ведомства, в Пензенской области было выделено около 63 млн. рублей субсидий на обеспечение деятельности автономных учреждений в сфере средств массовой информации.

Летом 2016 года на бюджетные деньги был создан сайт регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО), а в феврале 2017-го — одноименное государственное автономное учреждение.

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Предполагалось, что на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Однако позднее Евгений Сиротский, который в октябре 2016 года сменил Олега Долженко на посту начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, а в сентябре 2017-го покинул эту должность, открестился от планов прежнего руководства ведомства.

В результате и после его увольнения сайты районных газет и РИАПО продолжили существовать параллельно.