Белозерцев определился с кандидатурой нового главы департамента СМИ — источник Политика

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев определился с кандидатурой нового начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник из близкого окружения главы региона.

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«Это Олег Синенков [директор гимназии №42 города Пензы]. Сейчас решаются формальные вопросы. Если все пойдет так, как планируется, назначение состоится уже до конца января», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, как лично он оценивает такое решение, источник иронично заметил, что ему «критиковать «царя» по статусу не положено».

«Ну это же не Минфин, а всего департамент информполитики. Какой глава, такая и политика будет», — добавил он.

Впервые информация о том, что Олег Синенков может возглавить пензенский департамент СМИ, появилась в конце октября 2017 года. Сообщалось, что на этот пост его лоббирует высокопоставленный чиновник регионального уровня. Сам Олег Синенков тогда отказался отвечать ИА «PenzaNews» на любые вопросы, касающиеся данной темы.

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Вместе с тем информация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку Олег Синенков за относительно небольшой период времени смог проявить себя на руководящих должностях в совершенно различных сферах — в частности, он работал в мотофедерации, прогубернаторском медиахолдинге «Экспресс», училище олимпийского резерва, гимназии №42, избирался главой первомайского местного отделения «Единой России».

В связи с этим оппозиционер Сергей Падалкин, комментируя возможное назначение, охарактеризовал Олега Синенкова поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец».